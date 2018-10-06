Компания «Узбекнефтегаз» объявила о выставлении на публичные торги для реализации в частную собственность 156 объектов, расположенных в разных регионах Узбекистана и находящихся на балансе организаций нефтегазовой отрасли, ввиду их непрофильности.

Среди объектов — автозаправочные станции, сервисные центры по освидетельствованию и установке газобаллонного оборудования, здания цехов по ремонту электрооборудования, швейные цеха, зоны и дома отдыха, профилактории, жилые дома (незавершенное строительство), магазины и торговые ряды, а также ряд предприятий, в том числе текстильных.

На торги также выставлены административные здания, спорткомплексы, гостиницы и общежития, поликлиники, здания молодёжного центра, магазинов, складов, комплекс по разведению и подготовке племенных лошадей.

Фермеров могут заинтересовать интенсивные сады, садоводческие хозяйства, цеха по переработке молочной продукции, животноводческие комплексы, цеха по переработке мяса и производству колбасных изделий, рыбные хозяйства, теплицы, птицефабрики, подсобные хозяйства, пчеловодческие хозяйства, цеха по производству кондитерских изделий и холодильное оборудование.

«Большинство выставленных на продажу активов являются готовым бизнесом, не требующим дополнительного вложения средств, чем они особо ценны для региональных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Напомним, выставление на торги неиспользуемых и непрофильных активов организаций нефтегазовой отрасли предусмотрено постановлениями Кабинета Министров Узбекистана от 29 июня и 25 августа. Если активы были оформлены в аренду до принятия постановлений, арендатор имеет преимущественное право на их приобретение. В случае если эти объекты не будут реализованы в течение трех месяцев со дня выставления на торги, они будут реализованы субъектам предпринимательства по рыночной стоимости в рассрочку сроком до 10 лет.

Компанией также н перечень объектов, передаваемых местным органам власти в оперативное управление в качестве государственного имущества, а также другим организациям в собственность для их эффективного использования. Среди них — теплица в Каршинском районе, гостиница в Папском районе, дворец культуры «Нефтчи» в Фергане и другие. Передача этих объектов осуществляется по остаточной балансовой стоимости местным органам власти.