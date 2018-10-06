Компания «Тошшахартрансхизмат» заявила о начале реализации комплекса мероприятий, направленных на «устранение системных проблем, ставших причиной недостатков в работе городского автобусного транспорта».
«В ходе проверки, инициированной руководством „Тошшахартрансхизмат“, выявлены грубые нарушения в работе ряда руководителей автобусных парков, сотрудников ответственных за состояние автобусов, их техническое обслуживание, работу системы GPS-мониторинга, прямой двусторонней связи с водителями, а также случаев нарушений оплаты проезда. По выявленным правонарушениям будут приняты предусмотренные законом меры», — говорится в сообщении, распространенном компанией.
В «Тошшахартрансхизмат» заявили, что к настоящему времени восстановлена система GPS-мониторинга и прямой связи с водителями, которые были несанкционированно отключены. На главных механиков, руководителей автобусных парков и сервисных служб, ответственных за техническое состояние автобусов, а также водителей возложена материальная ответственность за возгорания транспорта на линии.
«В случае выявления несанкционированного доступа к оборудованию GPS (трекерам), изменений их показаний предусмотрена крайняя мера — увольнение, либо передача материалов о нарушениях в компетентные органы для принятия с их стороны мер, предусмотренных законом», — отмечается в сообщении.
Согласно поручениям президента Узбекистана, данных на совещании по вопросам транспорта 28 августа, «Тошшахартрансхизмат» начала работу по привлечению одной из южнокорейских компаний для анализа ситуации и подготовки стратегии развития, ведется работа по передаче одного из автобусных парков в управление иностранной компании и предпринимаются меры по внедрению до конца года автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Кроме того, подключены все функции системы GPS, которые были ранее намеренно отключены, и вводятся новые функции.
«Основные жалобы пассажиров связаны со временем ожидания автобусов, нарушением графика движения и скоростного режима, поэтому мы предпринимаем все возможные меры для максимальной автоматизации процессов контроля и управления. Верим, что эти меры станут противодействием сговору, хищениям и коррупции», — сказал председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев.
Юридическая служба «Тошшахартрансхизмат» начала внедрение индивидуальных трудовых договоров, в которых предусмотрены материальная ответственность, система поощрений и штрафных санкций. «В случае порчи оборудования связи, датчиков топлива или GPS-трекеров будет безоговорочно приниматься крайняя мера — увольнение сотрудника. Это правило будет распространено на всех сотрудников без исключения», — отметили в компании.
В «Тошшахартрансхизмат» создана комиссия из ответственных работников, в задачу которой вошла систематическая проверка автобусных парков для контроля их состояния, анализа их работы, устранения проблем и нарушений, а также внесение предложений по улучшению работы.
Руководством «Тошшахартрансхизмат» также готовит поправки в нормативно-правовые документы по внедрению новых методов оказания услуг автобусного транспорта и совершенствованию управления автобусными перевозками в столице.
Андрей М07
Ещё бы качество тех обслуживания транспорта и культуру общения улучшили. Желательно чтобы автобусы ходили по графику
Тимур Абдурашитов
Шёл XXI век, а для проверки цифрового оборудования(например GPS-трекера) надо было инициировать проверку руководством, а не соответствующий отчёт генерировался автоматически и приходил на емэйл руководства. Движухи много, а толку мало. В ТШТХ нет человека, ответственного за GPS-мониторинг в целом? не думаю.
“Основные жалобы пассажиров связаны со временем ожидания автобусов, нарушением графика движения“ — а где этот график движения утвержденный? почему его нет на сайте TШТХ? ЧТобы любой пассажир зайдя в приложение мог видеть нарушается график или нет.
"В случае порчи оборудования связи, датчиков топлива или GPS-трекеров будет безоговорочно приниматься крайняя мера — увольнение " — для начала неплохо бы было этот трекер сделать недоступным для внешнего воздействия, опломбировать. На ИСУЗУ он доступен, буд то это как то личный девайс водителя: Хошь питание отключай, хошь антенны откручивай.
tutengey mkovsky
когда перестанут снимать машины с маршрутов на сельхозработы? на 98 маршруте всего 3 машины, и это на маршрут из одного конца города в другой! не дождёшься, а дождёшься — не влезешь…