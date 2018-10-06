Компания «Тошшахартрансхизмат» заявила о начале реализации комплекса мероприятий, направленных на «устранение системных проблем, ставших причиной недостатков в работе городского автобусного транспорта».

«В ходе проверки, инициированной руководством „Тошшахартрансхизмат“, выявлены грубые нарушения в работе ряда руководителей автобусных парков, сотрудников ответственных за состояние автобусов, их техническое обслуживание, работу системы GPS-мониторинга, прямой двусторонней связи с водителями, а также случаев нарушений оплаты проезда. По выявленным правонарушениям будут приняты предусмотренные законом меры», — говорится в сообщении, распространенном компанией.

В «Тошшахартрансхизмат» заявили, что к настоящему времени восстановлена система GPS-мониторинга и прямой связи с водителями, которые были несанкционированно отключены. На главных механиков, руководителей автобусных парков и сервисных служб, ответственных за техническое состояние автобусов, а также водителей возложена материальная ответственность за возгорания транспорта на линии.

«В случае выявления несанкционированного доступа к оборудованию GPS (трекерам), изменений их показаний предусмотрена крайняя мера — увольнение, либо передача материалов о нарушениях в компетентные органы для принятия с их стороны мер, предусмотренных законом», — отмечается в сообщении.

Согласно поручениям президента Узбекистана, данных на совещании по вопросам транспорта 28 августа, «Тошшахартрансхизмат» начала работу по привлечению одной из южнокорейских компаний для анализа ситуации и подготовки стратегии развития, ведется работа по передаче одного из автобусных парков в управление иностранной компании и предпринимаются меры по внедрению до конца года автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). Кроме того, подключены все функции системы GPS, которые были ранее намеренно отключены, и вводятся новые функции.

«Основные жалобы пассажиров связаны со временем ожидания автобусов, нарушением графика движения и скоростного режима, поэтому мы предпринимаем все возможные меры для максимальной автоматизации процессов контроля и управления. Верим, что эти меры станут противодействием сговору, хищениям и коррупции», — сказал председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев.

Юридическая служба «Тошшахартрансхизмат» начала внедрение индивидуальных трудовых договоров, в которых предусмотрены материальная ответственность, система поощрений и штрафных санкций. «В случае порчи оборудования связи, датчиков топлива или GPS-трекеров будет безоговорочно приниматься крайняя мера — увольнение сотрудника. Это правило будет распространено на всех сотрудников без исключения», — отметили в компании.

В «Тошшахартрансхизмат» создана комиссия из ответственных работников, в задачу которой вошла систематическая проверка автобусных парков для контроля их состояния, анализа их работы, устранения проблем и нарушений, а также внесение предложений по улучшению работы.

Руководством «Тошшахартрансхизмат» также готовит поправки в нормативно-правовые документы по внедрению новых методов оказания услуг автобусного транспорта и совершенствованию управления автобусными перевозками в столице.