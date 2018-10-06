Срок оплаты первой половины суммы контракта на обучение в вузах Узбекистана за 2018−2019 учебный год для вновь поступивших студентов вновь продлен — теперь до 31 октября (включительно). Такое решение 5 октября приняла Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения, сообщило Министерство высшего и среднего специального образования в своем Telegram-канале.

Для студентов второго и последующих курсов бакалавриата и магистратуры срок оплаты решено продлить до 15 ноября.

Ранее комиссия продлевала срок оплаты с 15 до 30 сентября только для студентов, зачисленных на первый курс бакалавриата и магистратуры.

Для студентов, не набравших достаточное количество баллов на экзаменах и изъявивших желание обучаться на основе повышенной суммы контракта, крайний срок оплаты составляет 31 октября.