«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Йогурт Sof Sut





Местный производитель Sof Sut выпустил на рынок линейку йогуртов с фруктовыми вкусами. Состав у йогуртов натуральный, встречаются кусочки фруктов. Вкус у них приятный, не слишком сладкий, нежный и с легкой кислинкой. Такие йогурты отлично подходят для завтраков, их смело можно давать детям в школу или брать с собой на работу для легкого перекуса.

Мука Granum





Три вида новой муки появились в магазинах не так давно. Производитель из Казахстана представил муку для блинов, для горячих блюд и универсальную. Все виды муки изготовлены из твердых сортов пшеницы, в муку для горячих блюд добавлен специальный фермент, который делает тесто более эластичным. Любители блюд из теста наверняка оценят такое разнообразие — мука качественная и не плывет.

Десертная паста «Вкусный дар»





Десертная паста от местного бренда «Вкусный дар» представлена двумя вкусами: халва и шоколад. У обоих видов хороший натуральный состав и приятный вкус. Шоколадная отличается насыщенным ароматом какао, а паста из халвы — более сладкая и нежная, по вкусу напоминает кокандскую халву. Такая паста отлично подходит для завтраков или десертов.

Печенье Merba





Печенье от голландского производителя Merba — это хрустящий, ароматный и вкусный десерт. Традиционное американское печенье с шоколадными каплями имеет в составе натуральные продукты и очень хорошо сочетается с холодным молоком или чашкой кофе. Шоколада в печенье достаточно, а само тесто — рассыпчатое и хрустящее.

Конфеты Pupo





Любители натуральных сладостей и те, кто заботится о фигуре, наверняка оценят конфеты от российского бренда Pupo Nature. Компания представила два вида конфет: апельсин в сахарной пудре и чернослив в шоколаде. Не слишком сладкие, ароматные конфеты — это идеальный десерт для всей семьи.

Кеспе Granum





Кеспе — это тонкая казахская лапша, из которой готовят одноименное блюдо. Лапша должна быть одного размера и толщины, плотной и не разваривающейся. Именно такой продукт и выпустил бренд Granum. Кеспе не нанесут вреда фигуре, потому что изготовлены они из твердых сортов муки.

KitKat Senses





Популярный производитель Nestle выпустил новую линейку шоколада KitKat. Ассортимент обновленных десертов представлен тремя вкусами: кокос, капучино и карамель, двойной шоколад. Кокосовый KitKat немного напоминает конфеты Raffaello, он нежный, сладкий, с насыщенным ароматом кокоса. KitKat со вкусом карамели и капучино больше пахнет кофе, а «Двойной шоколад» понравится любителям классического KitKat.

Еще больше новинок — на сайте Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15