Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8−9 октября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетит Францию с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе визита запланированы переговоры президентов, встречи с руководством парламента, представителями компаний и финансовых институтов Франции.

В повестку дня узбекско-французского саммита включены вопросы развития политического диалога, расширения практического сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах, совместной реализации инвестиционных проектов в различных отраслях, а также активизации культурно-гуманитарного обмена.

По итогам встреч и переговоров предусматривается подписание более 10 межправительственных и межведомственных документов, включая соглашения о взаимодействии в сферах экономики и финансов, транспорта, туризма, экологии, культуры и искусства, программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и другие.

Состоится также встреча Шавката Мирзиёева с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, в ходе которой будут обсуждены перспективы углубления партнерства между Узбекистаном и ЮНЕСКО, а также принят совместный План действий на 2018−2021 годы.