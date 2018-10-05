Директором Республиканского центра переливания крови назначен Аълонур Саидов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На него возложены задачи по развитию системы переливания крови, оказанию населению лечебно-консультативной помощи, обеспечению потребностей населения в безопасных составных частях и препаратах крови, поддержанию деятельности постоянных доноров, увеличению объемов подготовки крови, а также по усилению научно-исследовательских и практических работ.

Новый директор ответственен также за улучшение видов и качества компонентов крови, укрепление материально-технической базы учреждений переливания крови, подготовку и повышение квалификации кадров.

Ранее Аълонур Саидов работал директором Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови. Его приемником на этой должности стал Абдурахман Каюмов.