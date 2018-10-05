Независимый эксперт, директор Центра содействия экономическому развитию Юлий Юсупов указал на неэффективность производства газа, электроэнергии и бензина государственными монополиями. Выступая на заседании Международного пресс-клуба в среду, он отметил, что издержки производства и себестоимость ресурсов зависят, в первую очередь, от используемых технологий, а также экономического аспекта.





«Мы строим рыночную экономику. В ней есть два центральных механизма, которые управляют поведением людей, — частный интерес и конкуренция. Если у предприятия есть интерес снижать издержки производства, значит, оно будет их снижать. У частных предприятий в условиях конкуренции обычно есть хороший интерес, поэтому что цена для него задана рынком, и чем дешевле вы произведете товар, тем больше прибыли вы получите», — сказал Юлий Юсупов.

«Конкуренция. Люди так устроены, что им постоянно нужны внешние стимулы и импульсы, которые заставляют людей что-то делать. Мы хотим, чтобы поставщики наших услуг снижали издержки. За полтора года мы многое сделали: либерализация валютного рынка, внешней торговли, наметили таможенную и налоговую реформы. Но смущает, что в сфере управления естественными монополиями… я не вижу реформ, планов реформ», — добавил он.

По мнению экономиста, в отрасли с естественными монополиями нужно вводить частный интерес и конкуренцию через приватизацию и демонополизацию.

«Эти отрасли очень часто считаются естественными монополиями, то есть отраслями, где невозможна конкуренция. На самом деле со времен Маргарет Тэтчер представление о том, что такое естественная монополия, значительно изменилось. Сеть распределения — да, это естественная монополия. Электростанции вполне могут конкурировать между собой, и там должна быть конкуренция. Продажа нефтепродуктов, бензина, дизеля — это все свободные конкурентные рынки. И если мы хотим, чтобы издержки не росли, а снижались, то мы должны развивать конкуренцию в этих отраслях и осуществлять приватизацию», — сказал Юлий Юсупов.

Реформа в этом секторе может занять несколько лет, но планировать и начинать эти работы надо уже сейчас, подчеркнул эксперт.

«Узбекнефтегаз»





Заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Одил Темиров объяснил, почему пересматривается тарифная политика.

«Сжиженный газ мы продавали населению по 52 тысячи сумов, а это 6,5 доллара. Да, это социальный вопрос, на Товарно-сырьевую биржу мы поставляем по рыночной схеме, там средняя цена — 3 млн сумов, примерно 400 долларов. Наши производственные затраты намного превышают отпускную цену. Добывающие компании в прошлом году были в минусовом финансовом результате. В первом полугодии этого года у нас негативные финансовые показатели. И Министерство экономики, и Министерство финансов [считают], что надо пересмотреть тарифную политику», — пояснил он.

Говоря о развитии государственно-частного партнерства, Одил Темиров отметил, что ведутся переговоры с инвесторами о вложении средств в газораспределительные сети республики и внедрении предоплаты по рыночным механизмам.

«Узтрансгаз»

Председатель правления «Узтрансгаза» Шарифжон Турсунов заявил, что готов к конструктивному диалогу с бизнесменами и государственно-частному партнерству, в частности, в сегменте распределительных сетей.

«Почему ни одна частная компания в Узбекистане не может участвовать в этом бизнесе? Потому что единственная государственная компания может позволить себе обеспечить население газом по самым низким ценам. В мире таких цен нет — 3 цента за кубометр газа. Мы готовы обсуждать ГЧП, готовы передать частному сектору распределение сжиженного газа», — подчеркнул он.

Сравненеие цен на газ в Узбекистане и других странах.

Шарифжон Турсунов извинился перед населением за проблемы в системе газоснабжения. «Как руководитель этой отрасли, в которой на протяжении нескольких лет были допущены ошибки, созданы трудности, приношу извинения. Потому что действительно были недостатки в бесперебойном обеспечении [газом], хоть и было сделано немало. Мы 25 лет не сидели на месте, мы идем на пути прогресса, поскольку население увеличивается ежегодно на 500 тысяч человек, а число предпринимателей — минимум на 10 тысяч. Мы должны обеспечить их газом», — заявил он.





По его мнению, до населения нужно донести важность экономии энергоресурсов. Для этого планируется повсеместно внедрять солнечные водонагреватели с предоставлением кредитов для населения, а также двухконтурные котлы.

«Добываемого газа достаточно для населения, но это не значит, что мы должны его весь расходовать. Мы должны что-то оставить для будущего поколения», — сказал Шарифжон Турсунов.

«Узбекэнерго»





Директор филиала «Энергосотиш» Ботир Алимов сообщил, что тарифы на электроэнергию в Узбекистане дешевле, чем в других странах.

«В Узбекистане стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии составляет 2,8 цента, в то время как в Казахстане — 5,1 цента, в России — 5,8 цента, в европейских странах — 9−14 евроцентов. Говоря о социальной норме, ведутся обсуждения на эту тему, но пока никакого решения не принято», — сказал он.