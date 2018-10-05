В ближайшие две недели в Ташкенте на улице Шота Руставели появится новая достопримечательность. Монументальная роспись киевлянина Dima FATUM украсит одну из городских стен. В своем мурале художник расскажет об историческом и современном Ташкенте.

Росписи Dima FATUM украшают столицы многих городов Европы и Азии, в том числе Киева, Рима и Дубая. Художник прибыл в Ташкент вместе с куратором Марией Уваровой специально для того, чтобы создать произведение искусства, называемое «мурал», на одном из ташкентских зданий.

«Мурал-арт — это современное уличное художественное искусство. Полотнами для этого выступают стены многоэтажных зданий. В советские времена роль муралов выполняли мозаики как вид монументального искусства. С той разницей лишь, что функция этих рисунков была другая — идеологическая. Сейчас же главная задача муралов, на мой взгляд, сугубо эстетическая — развивать визуальное многообразие и расширять границы традиционных „мест обитания“ искусства», — сказала «Газете.uz» Мария Уварова.

Dima FATUM и Мария Уварова заранее прибыли в Ташкент для того, чтобы изучить историю города и его особенности. Мурал воплотит впечатления художника о Ташкенте и расскажет о подмеченных им в городе особенностях.

«Мы создаем рисунок-повествование об историческом и современном Ташкенте. Около недели мы провели в городе, исследуя его и погружаясь в контекст: знакомились с локальными „культурными кодами“, лидерами мнений, созерцали облик Ташкента, посещали музеи, экскурсии и просто много гуляли, чтобы прочувствовать дух и атмосферу», — сказала «Газете.uz» Мария Уварова.

Создание мурала является итогом арт-резиденции Dima FATUM и Марии в театре Марка Вайля «Ильхом», проекта «Арт-Платформа» при поддержке организации CEC ArtsLink. Поддержку проекту также оказывает хокимият Ташкента в лице заместителя хокима Эльбека Шукурова.

Место работы художников держится в секрете, чтобы не разрушать интригу.

14 октября в 18:00 Dima FATUM проведет воркшоп по созданию граффити в столичном Экопарке. Художник поделится собственной методикой работы, которая, по его мнению, позволяет создавать стрит-арт даже тем, кто не умеет рисовать. Посещение воркшопа открыто для всех.