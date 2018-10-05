Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана подготовило проект концепции инновационного развития гидрометеорологической службы на 2019−2025 годы.
Он предусматривает:
- модернизацию инфраструктуры гидрометеорологических наблюдений и мониторинга загрязнения окружающей природной среды путем автоматизации сетей наблюдения, системы связи и внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- усиление прогностического — метеорологического, гидрологического, агрометеорологического, климатического, авиаметеорологического инструментария и потенциала систем раннего предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях;
- разработку информационных продуктов для погодозависимых отраслей и населения;
- поддержку инновационных научно-исследовательских проектов по совершенствованию методов мониторинга и прогнозов;
- повышение уровня профессиональной подготовки кадров;
- укрепление регионального и международного сотрудничества.
Планируется развивать системы раннего предупреждения опасных гидрометеорологических явлений — селей, паводков и засухи — на основе данных дистанционного зондирования, что поможет заблаговременно определять угрозы и оповещать государственные органы, погодозависимые отрасли экономики и население.
4 октября МЧС и Узгидромет провели обсуждение проекта закона «О гидрометеорологической деятельности» и концепции инновационного развития гидрометеорологической службы.
Как отмечалось на встрече, модернизация гидрометеорологической службы повысит оправдываемость прогнозов погоды разной заблаговременности и штормовых предупреждений.