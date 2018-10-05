Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана подготовило проект концепции инновационного развития гидрометеорологической службы на 2019−2025 годы.

Он предусматривает:

модернизацию инфраструктуры гидрометеорологических наблюдений и мониторинга загрязнения окружающей природной среды путем автоматизации сетей наблюдения, системы связи и внедрения информационно-коммуникационных технологий;

усиление прогностического — метеорологического, гидрологического, агрометеорологического, климатического, авиаметеорологического инструментария и потенциала систем раннего предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях;

разработку информационных продуктов для погодозависимых отраслей и населения;

поддержку инновационных научно-исследовательских проектов по совершенствованию методов мониторинга и прогнозов;

повышение уровня профессиональной подготовки кадров;

укрепление регионального и международного сотрудничества.

Планируется развивать системы раннего предупреждения опасных гидрометеорологических явлений — селей, паводков и засухи — на основе данных дистанционного зондирования, что поможет заблаговременно определять угрозы и оповещать государственные органы, погодозависимые отрасли экономики и население.

4 октября МЧС и Узгидромет провели обсуждение проекта закона «О гидрометеорологической деятельности» и концепции инновационного развития гидрометеорологической службы.

Как отмечалось на встрече, модернизация гидрометеорологической службы повысит оправдываемость прогнозов погоды разной заблаговременности и штормовых предупреждений.