Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев выполнил несколько упражнений вместе с жителями Нукуса во время массовых физкультурных мероприятий, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.

Более 200 тысяч человек в рамках мероприятий «Недели молодежи», организованной Минспорта в Каракалпакстане, играли в шахматы и шашки, мини-футбол, волейбол, настольный теннис и бадминтон, а также занимались художественной гимнастикой.

Дилмурод Набиев также изучил вопрос, есть ли у населения Каракалпакстана возможность пользоваться спортивными сооружениями в любое время.

Каракалпакстан был выбран в качестве пилотного региона для популяризации физической культуры и спорта, где проводится экспериментальная работа по определению эффективности состязаний, конкурсов и пропагандистских мероприятий.