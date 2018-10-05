Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента признал гражданку К. И. виновной в торговле людьми и приговорил ее к двум годам исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства в течение трех лет.
Как сообщило УзА, уголовное дело было рассмотрено на открытом заседании в махалле им. Абдуллы Авлони с целью «помочь обвиняемой встать на правильный путь».
По обвинительному заключению, 21-летняя К. И. входила в доверие к девушкам и женщинам и отправляла их в Казахстан для сексуальной эксплуатации, давая лживые обещания о высокой зарплате. В своей работе она использовала социальные сети, рекламируя девушек и женщин под профилем «Александра».
Некоторые женщины добровольно отправлялись в Казахстан для занятия проституцией, уточняет агентство.
Суд признал К. И. виновной в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми организованной группой или в ее интересах).
При назначении наказания были учтены возраст, семейное положение, отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние подсудимой.
Lapwa Pelmewek
это как это такие люди попадают под смягчающие статьи? поражаюсь судам
Дмитрий Джаугашов
Ну вообще если честно надо давать самое строгое наказание, в особенности тем кто занимаеться Киднеппингом и т.д
Кабил Раджабов
Да здравствует самый гуманный суд на планете Земля…. Дальше … одни эмоции. Трудно подобрать литературные слова …
Doniyor Baxtiyor Mas'ud
за торговлю людьми всего лишь исправительные работы? Судьи Узбекистана поражают своими двойными стандартами.
Марина Кондюкова
Ну вообще Мирабадский суд!!! Моему руководителю лишение прав на 2 года сделали за то, что он утром Пумпан выпил (после инфаркта человек). Заочно причём, а маму Розу оправдали практически!!! Вот таких судей точно на нужно!!!
AliTi Abd
я так полагаю девушка — “фунт“. отсюда и срок. В одиночку такие дела проворачивала в 21 год???
Андрей М07
У нас возможно все. Даже если ты переводишь радиоактивные материалы, ну ты же такой хороший, чистосердечно раскаялся, поэтому тебе дадут на 10 лет меньше, то есть срок будет условный. Как в сказке прям.