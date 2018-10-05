Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента признал гражданку К. И. виновной в торговле людьми и приговорил ее к двум годам исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства в течение трех лет.

Как сообщило УзА, уголовное дело было рассмотрено на открытом заседании в махалле им. Абдуллы Авлони с целью «помочь обвиняемой встать на правильный путь».

По обвинительному заключению, 21-летняя К. И. входила в доверие к девушкам и женщинам и отправляла их в Казахстан для сексуальной эксплуатации, давая лживые обещания о высокой зарплате. В своей работе она использовала социальные сети, рекламируя девушек и женщин под профилем «Александра».

Некоторые женщины добровольно отправлялись в Казахстан для занятия проституцией, уточняет агентство.

Суд признал К. И. виновной в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми организованной группой или в ее интересах).

При назначении наказания были учтены возраст, семейное положение, отсутствие судимости и чистосердечное раскаяние подсудимой.