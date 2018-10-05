Первый заместитель начальника Главного финансового управления хокимията Ташкентской области Ж. Н. задержан при получении взятки, сообщило Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Следственного департамента при Министерстве внутренних дел.

Гражданин А. С. 3 октября обратился к министру внутренних дел с жалобой на сотрудника хокимията Ташкентской области, представившегося заместителем начальника Главного финансового управления хокимията. По его словам, чиновник обещал выделить ему 3 га земельного участка из резервного фонда за 5000 долларов.

В рамках мероприятия, проведенного оперативниками МВД, первый заместитель начальника Главного финансового управления хокимията Ташкентской области задержан при получении 5000 долларов на улице Паркентская в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные мероприятия.