Житель Намангана был задержан при попытке дачи взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 9050 долларов США, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

1 октября в ходе мероприятия «Корадори-2018» в Намангане в салоне автомобиля Cobalt под управлением А. Г. был обнаружен и изъят гашиш (количество не уточняется). А. Г. предложил сотруднику органов внутренних дел 10 тысяч долларов США за решение вопроса об избежании уголовной ответственности.

Сотрудник доложил о предложении руководству, после чего во время совместного мероприятия, проведенного органами прокуратуры и внутренних дел, 2 октября А. Г. был задержан при попытке дачи взятки в размере 9050 долларов.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие.