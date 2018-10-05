«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 6 и 7 октября.

Кинопремьеры 6 и 7 октября

В кинотеатрах Ташкента стартовали три премьеры — фантастический боевик «Веном» с Томом Харди в главной роли, криминальная драма-детектив «Мотылек» и мультфильм «Пришельцы в доме».

Продолжаются показы фильмов «Непрощенный», «Багровая мята», «Хищник», «Безумно богатые азиаты», мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве», мультфильма «Большой кошачий побег», Maqsad, Temur и «Исломхужа».

Концерт Алексея Чумакова 7 октября

Во Дворце искусств «Дружба народов» выступит знаменитый российский певец Алексей Чумаков с программой «Небо в твоих глазах».

Спектакль «Симфония» 6 и 7 октября

Театр Марка Вайля «Ильхом» приглашает посетителей на премьерный спектакль «Симфония», поставленный Борисом Гафуровым, Глебом Голендером, Артемом Кимом и Анваром Абдуллаевым по мотивам пьесы «Аз есмь тварь» Виктора Понизова.

Почему стоит посмотреть постановку и что можно в ней найти — в обзоре Afisha.uz.

Выставки ручных изделий 7 октября

На выходных в ТРК Next и в ТРК Atlas пройдут выставки хендмейда, где можно найти оригинальные подарки себе или близким.

День здоровой семьи 6 октября

День здоровой семьи состоится в парке «Ашхабад». В программе: музыкальные выступления, танцевальные флешмобы, конкурсы с призами и встреча с врачами-эндокринологами, диетологами и тренерами.

Детская программа 6 и 7 октября

На выходных в ТРК Vega Center пройдет развлекательная программа для детей: игры с аниматорами, конкурсы, призы и шоу мыльных пузырей.

Конная экскурсия 6 октября

Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает детей и взрослых на познавательную шоу-программу. Участники узнают, как устроена конюшня, как живут кони, а в завершении программы смогут попробовать себя в верховой езде.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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