«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 6 и 7 октября.
Кинопремьеры 6 и 7 октября
В кинотеатрах Ташкента стартовали три премьеры — фантастический боевик «Веном» с Томом Харди в главной роли, криминальная драма-детектив «Мотылек» и мультфильм «Пришельцы в доме».
Продолжаются показы фильмов «Непрощенный», «Багровая мята», «Хищник», «Безумно богатые азиаты», мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве», мультфильма «Большой кошачий побег», Maqsad, Temur и «Исломхужа».
Концерт Алексея Чумакова 7 октября
Во Дворце искусств «Дружба народов» выступит знаменитый российский певец Алексей Чумаков с программой «Небо в твоих глазах».
Спектакль «Симфония» 6 и 7 октября
Театр Марка Вайля «Ильхом» приглашает посетителей на премьерный спектакль «Симфония», поставленный Борисом Гафуровым, Глебом Голендером, Артемом Кимом и Анваром Абдуллаевым по мотивам пьесы «Аз есмь тварь» Виктора Понизова.
Почему стоит посмотреть постановку и что можно в ней найти — в обзоре Afisha.uz.
Выставки ручных изделий 7 октября
На выходных в ТРК Next и в ТРК Atlas пройдут выставки хендмейда, где можно найти оригинальные подарки себе или близким.
День здоровой семьи 6 октября
День здоровой семьи состоится в парке «Ашхабад». В программе: музыкальные выступления, танцевальные флешмобы, конкурсы с призами и встреча с врачами-эндокринологами, диетологами и тренерами.
Детская программа 6 и 7 октября
На выходных в ТРК Vega Center пройдет развлекательная программа для детей: игры с аниматорами, конкурсы, призы и шоу мыльных пузырей.
Конная экскурсия 6 октября
Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает детей и взрослых на познавательную шоу-программу. Участники узнают, как устроена конюшня, как живут кони, а в завершении программы смогут попробовать себя в верховой езде.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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