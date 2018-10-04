Министерство народного образования восстановило в должности директора школы №31 Мирабадского района Ташкента Нурию Семмари, сообщила пресс-служба министерства.

В августе в сервис для приема жалоб учителей «Устоз овози» («Голос учителя») обратились выпускники школы Гусейн Наджафов и Оксана Ким, которые отметили несправедливость отстранения Нурии Семмари от должности директора и попросили Министерство народного образования изучить данное дело.

Контрольно-правовая служба министерства в результате проверки установила, что Нурия Семмари была несправедливо уволена в мае с должности директора школы №31.

Принято решение восстановить ее в должности с учетом плодотворности и эффективности работы в качестве руководителя образовательного учреждения.