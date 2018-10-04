Предприниматеь Ахмаджон Аминджанович Рахимов избран президентом Ассоциации таэквондо (WTF), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На этом посту он сменил Лазиза Сайдивалиевича Хасанова, который руководил ассоциацией с мая 2018 года.

Ахмаджон Рахимов (1975 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет. Является акционером компаний Yatra Invest, Duhoba, Nukus Textile, Amina Gold, Billure Textile, капитализация которых составляет около 150 млн долларов.

Предприятия специализируется на производстве строительной и текстильной продукции широкого назначения, строительстве зданий и сооружений, сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания и информационных технологий.