Правительство Узбекистана издало постановление о коренном сокращении видов подтверждающих документов, выдаваемых органами самоуправления граждан. Об этом сообщил Telegram-канал правовой информации Министерства юстиции.
В соответствии с документом, с 15 октября отменяется требование предоставления гражданами махаллинских справок при оказании им государственных услуг:
- о проживании по месту жительства (прописке);
- об отсутствии работы;
- подтверждающих уход за детьми, одинокими лицами, пенсионерами и инвалидами;
- характеристики гражданина.
Отныне при необходимости получения документов, подтверждающих место жительства (наличие прописки) или отсутствие работы гражданина в процессе оказания госуслуг эти сведения запрашиваются органами государственного и хозяйственного управления или местной власти на местах, соответственно, у МВД и Минтруда.
С 1 января 2020 года сведения о составе семьи, степени родства и семейном положении гражданина будут самостоятельно госорганами запрашиваться в процессе оказания госуслуг у органов ЗАГС.
Ранее мы сообщали о разработке Министерством юстиции проекта постановления об отмене требования предоставления справок и других документов от органов самоуправления граждан (махаллей).
Timur Dilshodov
Выражаю огромную благодарность нашему Госсударству за внимание к народу
Лола Мансурова
Молодцы! Хоть какие-то справки отменили..
7171super
разумное постановление. наконец то не придется бегать и унижаться в этот бесполезный махалинский комитет и не платить за каждую бумажку. разогнать их пора. только зря государство содержит их. а эти средства направить пенсионерам у кого пенсия 500т и меньше как прибавку к пенсии