Главную музыкальную композицию для триллера Scorpion, представляемого Союзом молодежи Узбекистана и Центром развития кинематографии, исполнит известная российская певица и народная артистка России Валерия.

Как сообщают авторы картины, сейчас идут съемки видеоклипа.

Валерия — член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, обладательница 13 премий «Золотой граммофон», 4 премий «Муз-ТВ» и других наград.





Фильм Scorpion режиссера Мухлисы Азизовой обещает стать главной премьерой международного кинофестиваля Prologue, который состоится в ноябре этого года в Ташкенте. На большие экраны картина выйдет в декабре. Триллер был снят в Ташкенте, Бухаре, Санкт-Петербурге и Марокко.

В фильме, повествующем о международной преступности среди молодежи, заняты такие известные актеры, как Фарход Махмудов, Карим Мирходиев, Юлдуз Раджабова, Рано Шодиева, а также известный турецкий актер Мурат Йылдырым и звезда российского кино Вячеслав Разбегаев.

Сценарий к фильму написал Боб Андервуд (США), а оператором картины является Макс Тцуи (Германия).

Звуковой дизайн осуществлен специалистами киноконцерна «Мосфильм». Цветокоррекцию картины проделала компания Color Kitchen, работавшая над фильмами «Легенда №17», «Движение вверх» и «Викинг».

Американский оскароносный звукорежиссер Гэри Буржуа привлечен к работе над фильмом Scorpion. Он стал лауреатом Оскара за документальный фильм «Человек, который спустился на лыжах с Эвереста».

Звукорежиссер также работал с создателями таких кинокартин, как «Превосходство Борна», «Первый мститель», «Ангелы Чарли», «Фантастическая четверка» и другие. Композитором фильма выступил экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин.

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