Реальный суточный рацион питания в дошкольных образовательных учреждениях Ташкента на 43,9% не соответствует нормам, следует из анализа Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Узбекистана (ЦГСЭН) за первое полугодие текущего года.

Такие данные на встрече, посвященной крупным нарушениям в детском саду №197 Шайхантохурского района, озвучила заведующая отделением гигиены детей и подростков ЦГСЭН Ирина Улугназарова.

За январь-июнь в Ташкенте выполнение норм питания ДОУ по таким продуктам, как рыба, составило 22% (в Шайхантахурском районе — 3,5%), творог — 55% (47%), сметана — 69% (20,5%), сыр — 17% (49%), яйца — 58% (46%), овощи — 72,7% (65,4%), соки — 54% (20%), сухофрукты — 25% (35%).

За нарушение санитарных правил и норм (СанПиН) за первое полугодие привлечены к административной ответственности 465 ответственных сотрудников ДОУ, 92 сотрудника временно отстранены от работы из-за несвоевременного прохождения медицинского осмотра, а 63 ДОУ временно приостановили работу до устранения выявленных нарушений.

Ирина Улугназарова указала на ряд недостатков в сфере организации питания в детском саду №197 Шайхантохурского района — несоблюдение рационов, нарушение технологии приготовления блюд, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, недовложение продуктов.

«Эти факты были выявлены при проведении плановых проверок. Сколько таких невыявленных фактов, остается под вопросом», — отметила она.

По ее словам, в день аудита в соответствии с меню со склада было списано 56,2 кг мяса, но до котлов они не дошли. Вместо положенных продуктов проверяющие обнаружили на кухне 8,98 кг отваренного накануне мяса.

«Когда они испугались, что совершили факт недовложения, стали докладывать замороженное сырое мясо в казан в 9:30, хотя, с их слов, блюдо начали готовить в 6:00. Это могло привести к острой кишечной инфекции у 600 детей, посещающих этот детский сад. Хорошо, что преступление было предупреждено», — сказала заведующая отделением.

Ирина Улугназарова также сообщила, что ЦГСЭН по поручению правительства совместно с Министерством дошкольного образования внесли изменения и дополнения в санитарные нормы и правила для организации безопасного и рационального питания в ДОУ.