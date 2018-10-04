Большинство предпринимателей, принявших участие в опросе Центра развития системы «Электронное правительство», не ощущают поддержки со стороны государства. Об этом свидетельствуют итоги опроса предпринимателей республики о качестве государственных услуг.

Участникам опроса, точное число которых «Газете.uz» узнать не удалось, был задан вопрос о том, как они оценивают уровень государственной поддержки предпринимательства. Средневзвешенная оценка составила лишь 2,3 балла.





«Большая часть опрошенных, а именно каждый третий бизнесмен, не ощущает никакой поддержки. Эта категория дала самую низкую оценку из предложенных вариантов вместе с теми, кто считает поддержку плохой, их более половины (56%). „На троечку“ оценила государственную поддержку вторая по численности группа, и это 3 человека из 10. Лишь 1 респондент из 10 дал хорошую оценку, и только 1 из 25 — отличную», — говорится в сообщении.

Центр отмечает, что термину «государственная поддержка» не давалось никакого определения, следовательно, ответы отражают общее восприятие деловых людей касательно действий государства по части работы с предпринимателями.





Ощутимые трудности наблюдаются уже на стадии начала ведения бизнеса — более 37% респондентов отметили, что у них возникли проблемы при подключении к инженерно-коммуникационным сетям, 35% испытывают недостаток знаний в правовой сфере и почти треть опрошенных имеют сложности с безналичным расчетом.

«Если говорить о том, что вообще препятствует ведению бизнеса, то это высокая налоговая нагрузка и коррупция — так ответили 2 из 3 участников опроса», — сообщает центр.





Чаще всего предприниматели по своей профессиональной деятельности обращаются в Государственный налоговый комитет (79%). Почти вдвое менее популярны органы хокимияты (40%). Замыкают тройку Государственный таможенный комитет, на долю которого пришлось 36% анкетируемых.

Почти все опрошенные знают, что многие государственные услуги можно получить удаленно в автоматическом или полуавтоматическом (требующем единичной явки в госорган) режиме. Трое из четырех бизнесменов хотели бы максимально упростить себе доступ к госуслугам посредством мобильных приложений, 56% высказались за Единый портал интерактивных государственных услуг и только четверть опрошенных хотели бы посещать Центры государственных услуг. Кроме того, некоторыми пользователями (1%) было озвучено предложение о создании бота в популярных мессенджерах.

Помимо вопросов, на которые требовалось ответить в обязательном порядке, в анкете были открытые вопросы, на которые предприниматели могли не отвечать вовсе, либо отвечать в свободной форме. В частности, был задан вопрос «Какие услуги были бы востребованы у предпринимателей через интернет?». Ответы оказались следующими:

сдача отчетов по коммунальным услугам для юридических лиц через интернет. В настоящее время предприниматели (или их представители) вынуждены ежемесячно выстаивать в очереди для сдачи таких отчетов;

упрощенное получение банковских услуг (кредитование, регистрация кассовых аппаратов и т. д. ) без обязательного посещения банка;

) без обязательного посещения банка; заявки на сертификаты соответствия, различные разрешения, подключение коммунальных услуг, таможенная очистка, сертификаты от Госкомэкологии;

получение SMS-уведомлений о наличии задолженностей, о безакцептном списании налоговых отчислений со счета, формирование отчета об отсутствии задолженностей и т. д. ;

; получение компетентной информации и пошагового инструктажа по возникающим вопросам при работе с услугами через OneID и my.gov.uz;

страхование, погашение кредитов, запись в очереди и подача других заявок;

регистрация и перерегистрация транспортных средств в ГУБДД;

детальные данные о госпрограммах и планах (инвестиции, расходы, источники финансирования, направления, закупки, тендеры).

Кроме этого, было предложено перед запуском новых электронных государственных услуг прорабатывать полный механизм их реализации, устранив все возможные ошибки до массового применения.

Еще одним открытым вопросом была графа с предложениями предпринимателей об улучшении качества государственных услуг:

провести либерализацию для уменьшения предоставляемых документов и снижения «зарегулированности» госорганов;

упростить процедуру получения электронной цифровой подписи, сделать ее бессрочной (либо отказаться вовсе) и развивать персональный кабинет, вводя новые услуги и возможности для работы;

решить вопрос квалификации кадров на местах. «Человеческий фактор мешает развитию бизнеса. Тяжело преодолеть бюрократические барьеры», — данный ответ в разный вариациях повторяют многие предприниматели;

разработать систему поощрительного маркетинга госуслуг: сделать специальные акции, бонусы для предпринимателей на основе системы KPI;

усилить службу call-центров при Центрах государственных услуг с возможностью быстро и четко отвечать на вопросы по получению услуг;

убрать дублирующие функции, усилить серверы хранения информации;

добавить видео-инструкции по пользованию госуслугами;

улучшить оказание услуг посредством интернета (назначение времени на оказание услуги, получение ответа на заявления);

провести детальный аудит всех госуслуг, передать максимальное их число частному сектору;

отображать в кабинете на ЕПИГУ путь каждого запроса, сроки рассмотрения, фамилии ответственных лиц на каждом этапе, в каком ведомстве рассматривается запрос;

запустить мобильную версию ЕПИГУ.





Из общего числа принявших участие в опросе предпринимателей подавляющее большинство (92%) — представители мужского пола. При этом более половины (53%) респондентов — граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Следующей по большинству идет группа молодых людей 18−25 летнего возраста.

Наиболее активными в настоящем опросе стали жители Ташкента — 7 из 10 опрошенных отметили, что их бизнес зарегистрирован в столице. При этом следующей идет Бухарская область, однако предпринимателей отсюда в 10 раз меньше — 7%. На Ташкентскую и Самаркандскую области пришлось по 5% респондентов. Замыкает пятерку лидеров Ферганская область — 3%.





Наиболее распространенной сферой ведения бизнеса стала оптовая и розничная торговля. Более четверти (26%) предпринимателей ведут свой бизнес именно в этом направлении. За ними следуют представители отрасли связи (16%) и общественного питания (9%). Примечательно, что лишь 5% принявших участие в опросе респондентов предоставляют образовательные услуги и только 4% — услуги здравоохранения.