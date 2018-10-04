3 октября состоялась встреча руководства банка «Ориент Финанс» с Артемием Лебедевым, дизайнером, блогером и основателем знаменитой «Студии Артемия Лебедева». Студия известна разработкой интересных банковских сайтов для Альфа-Банка, Тинькофф Банка, ВТБ и ВТБ24, Райффайзенбанка, Сбербанка, Банка России и многих других.





Сотрудничество «Ориент Финанс» со студией началось год назад, когда было принято взаимное решение о разработке нового корпоративного сайта банка c интерактивными возможностями. Основной идеей проекта стала максимально продуманная забота и дружелюбное отношение к клиенту. Сайт банка «Ориент Финанс», дизайн которого предложил один из ведущих арт-директоров студии Сергей Кулинкович, стал первым проектом студии в Узбекистане.





«Новый сайт банка стал знаковым событием, ценность которого невозможно преувеличить. Могу сказать, что таких сайтов в Узбекистане пока нет. Нам приятно, что мы приложили свой труд к подобному проекту. Это как первый небоскреб в городе. Потом будет много других проектов, но первый все будут знать и помнить», — отметил Артемий Лебедев.

На встрече, которая прошла в преддверии релиза нового сайта банка, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в свете современных мировых трендов в развитии банковских онлайн-услуг.

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