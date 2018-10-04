Абдурахман Абдумавлянович Каюмов назначен директором Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В его задачи входит: разработка стратегии развития института, укрепление материально-технической базы, внедрение новых рациональных методов диагностики, лечения и профилактики гематологических заболеваний, лечение пациентов с заболеваниями системы кровообращения и оказание им консультативной помощи, применение инновационных методов лечения и результатов научных работ, изучение вопросов диагностики, эпидемиологии и профилактики заболеваний крови.

До назначения Абдурахман Каюмов (1982 года рождения) работал главным врачом клиники НИИ гематологии и переливания крови.

Бывший директор института Аълонур Бахтинурович Саидов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.