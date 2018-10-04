Спорт — это то, чего часто не хватает в жизни не только взрослым, но и малышам. Но водить ребенка несколько раз в неделю в секции после детского сада бывает очень неудобно. Как же быть тем, кто хочет привить своему ребенку любовь к спорту с самого детства, при этом не утомляя малыша поездками и слишком плотным графиком?





Второй филиал частного сада Kelajak Bilimdonlari открывает для ташкентских родителей новые возможности: теперь приобщить малыша к профессиональному спорту можно будет уже с 3−4 лет. Под руководством тренеров Школы олимпийского резерва ребята будут заниматься гимнастикой 3 раза в неделю в просторном специально оборудованном зале на территории Федерации гимнастики Узбекистана. Помимо этого, в летний период малыши будут регулярно посещать занятия плаванием в открытом бассейне.





Особое внимание в новом садике уделяется всестороннему развитию детей, поэтому помимо спортивных занятий в графике группы будут присутствовать уроки музыки, хореографии, рисования, аппликации, конструирования и лепки. Кроме этого, педагоги познакомят юных воспитанников и с шахматами. Три раза в неделю английский — сейчас без него никуда. Также в программу обучения входят занятия с логопедом и консультации детского психолога.





На сегодняшний день обучение в саду ведется только на русском языке, в планах у руководства — открытие группы с узбекским языком обучения. Занятия в саду проводятся пять дней в неделю с 8:30 до 18:00. Максимальная наполняемость группы — 15−18 человек, поэтому каждому ребенку будет уделяться максимум внимания.

Режим дня в саду полностью адаптирован для детей 3−4 лет: уроки длятся совсем недолго, времени хватает и на игры, и на полноценный послеобеденный сон. Питание — пятиразовое, сбалансированное с учетом всех потребностей растущего организма.





Заведующая садом особо подчеркивает актуальность открытия нового филиала: «В начале 2018 года президентом были даны указания по развитию не только частного предпринимательства в сфере дошкольного образования, но и даны поручения, направленные на развитие детского спорта в Узбекистане. Открытие первого в своем роде „спортивного“ детского сада Kelajak Bilimdonlari — это определенно очень важный шаг на пути к внедрению положительных реформ в сфере дошкольного образования».





Администрация сада тесно сотрудничает с тренерским составом Школы олимпийского резерва по гимнастике. Именно поэтому самые спортивные ребята, которым будут легко даваться занятия, по желанию родителей смогут продолжить обучение в специализированной школе гимнастики при РСДЮСШОР.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Корхожиота, д. 2А

Телефон: (+998) 90−981−19−72

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