Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил к 18 годам лишения свободы Гайрата Кулибаева, который увлекался компьютерными играми и тотализаторами, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

Как говорится в репортаже, у Гайрата Кулибаева, игравшего в онлайн-игры на протяжении 10 лет, однажды не осталось денег на электронном кошельке. До этого он проиграл на ставках 2,35 млн сумов и 200 долларов, взятые в долг.

Он проник в дом Радченкова, который занимался зачислением денег на электронные кошельки. Неожиданно встретив в доме супругу Радченкова, мужчина нанес ей 18 ударов кухонным ножом. Женщина погибла.





«Я примерно 10 лет играю в компьютерные игры. Шансы победить в таких играх очень малы, но когда я побеждал, я снова продолжал играть. Половину своей зарплаты тратил на семью, остальную часть — на игры. В последнее время я слишком увлекся и потерял себя», — рассказал Гайрат Кулибаев.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «и» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть из корыстных побуждений) и пунктами «в» и «г» части 3 статьи 164 (разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, хранилище или иное помещение и с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Узбекистана и осудил его на 18 лет.