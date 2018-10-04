Время получения электронной услуги «Учет по месту пребывания в Ташкенте и Ташкентской области» сокращено с пяти до одного рабочего дня, сообщила пресс-служба Центра развития системы «Электронное правительство».

Эта услуга оптимизирована и запущена на Едином портале интерактивных государственных услуг в тестовом режиме. Упрощен порядок ее получения: гражданам не нужно собирать семь видов документов и идти в отделение миграции и оформления гражданства.

Для получения услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться в системе OneID, затем авторизоваться на ЕПИГУ и воспользоваться услугой, которая находиться в разделе «Гражданство». Подробная инструкция о том, как это сделать, приводится на сайте центра.

По данным Министерства внутренних дел, на которые ссылается центр, в среднем за год свыше 500 тысяч граждан Узбекистана получают временную прописку в Ташкенте.