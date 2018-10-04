Кабинет Министров 2 октября утвердил нормативы обязательной установки урн в населенных пунктах, сообщила Norma.uz со ссылкой на постановление «О мерах по дальнейшему повышению эффективности работ в области обращения с бытовыми отходами».

Документ устанавливает порядок обращения с бытовыми отходами с учетом специфики видов (крупногабаритные, строительные, отходы автотранспорта, опасные отходы), их сбора, транспортировки и захоронения.

Для предотвращения засорения территорий, зданий и сооружений твердыми бытовыми отходами устанавливаются урны, специально предназначенные для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

У входов в подъезды многоквартирных домов — 1 шт;

У каждого входа (выхода) в здания организаций, а также торговых объектов — 1−2 шт;

У каждого входа (выхода) в метро, подземные и надземные переходы — 2 шт;

В парках, лесных массивах, садах, бульварах, скверах, аллеях и других — 1 шт на каждые 800 кв. м площади объекта и на расстоянии не более 40 м друг от друга, с установкой вдоль линии дорожек и тротуаров;

На рынках и торговых объектах (супермаркет, гипермаркет и другие) — 1 шт на каждые 250 кв. м. площади объекта и на расстоянии не более 10 м друг от друга, с установкой вдоль линии торговых прилавков;

На остановках общественного пассажирского транспорта — 1−2 шт;

На въездах (выездах) на автостоянки и парковки — 1−2 шт;

На дворовой территории лечебных учреждений — 1 шт на каждые 700 кв. м площади объекта, а на главных аллеях — не более 10 м друг от друга;

В специально выделенных местах для курения — 1−2 шт;

На пляжах и местах отдыха, прилегающих к водной акватории (рек, озер, заливов или прудов) — 1 шт на каждые 800 кв. м площади объекта и на расстоянии не более 50 м друг от друга, с размещением не более 15 м от уреза воды и 3−5 м от полосы зеленых насаждений;

На придомовых территориях многоквартирных домов и центральных площадях, тротуарах и пешеходных зонах вдоль магистральных улиц, а также на мостах — по 1 шт на расстоянии не более чем через каждые 50 м с интенсивным пешеходным движением, не более чем через каждые 100 м в малолюдных местах.

Кроме того, введены требования к урнам и их использованию. Стационарные уличные урны должны обладать подвижной конструкцией (опрокидывающимся механизмом) и иметь основу для устойчивого закрепления. Опорожнение и очистка урн должна проводиться систематически по мере их наполнения, но не реже одного раза в сутки.

Промывка и дезинфекция урн должны производиться не реже одного раза в месяц. Могут применяться специальные мусорные мешки для обеспечения чистоты урн и удобного опорожнения.

Документом описан порядок организации мусоросборочных пунктов. Они должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха минимум на 20 м, но не более чем на 100 м, а также находиться вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

Контейнеры должны отличаться по цвету для раздельного сбора отходов и маркироваться специальными знаками и надписями. Всего предусматривается четыре вида обязательных контейнеров:

Синие — для перерабатываемых отходов (смесь вторичных материальных ресурсов);

Коричневые — для органических отходов (пищевые и другие биологически разлагаемые бытовые отходы);

Серые — для неперерабатываемых отходов;

Оранжевые — для опасных отходов (отработавшие ресурс ртутьсодержащие лампы, отходы ртутных термометров, все виды аккумулирующих элементов и другое).

Мусоросборочные пункты могут содержать еще три дополнительных контейнера:

Желтые — для пластмассовых отходов;

Белые — для отходов стекла и стеклобоя;

Голубые — для бумажных отходов.

Контроль за соблюдением этих требований возложен на Инспекцию по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов Госкомэкологии и ее территориальных подразделений.

В случаях выявления нарушения она выдает предписания и применяет меры по привлечению виновных к административной ответственности.