Рахмонбек Жахонгирович Усманов, с 2011 года по апрель текущего возглавлявший администрацию столицы Узбекистана, стал хокимом Юнусабадского района, сообщила пресс-служба городского хокимията. Он был утвержден в новой должности на внеочередном заседании Кенгаша народных депутатов района 3 октября.

С апреля Рахмонбек Усманов (1960 г. р., выпускник Ташкентского автодорожного института — 1982) работал первым заместителем начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта («Узавтотранс»).

В начале сентября сообщалось о задержании хокима Юнусабадского района Бахтиёра Абдусаматова, предположительно при получении взятки. Официальных сообщений по этому поводу не было.