Эксперт Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Узбекистана по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию, сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли.

Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001—2017 годах консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО. Договоренность о назначении советника была достигнута в Вашингтоне в мае.

«Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объемы поставок в зарубежные страны. Как известно, вступление в ВТО является комплексным, трудным и длительным процессом, и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в ВТО в целях получения наибольших выгод от участия в организации», — сказал глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Йован Йекич на посту советника будет оказывать содействие в подготовке основного документа (меморандума), описывающего режим внешней торговли Узбекистана для представления в секретариат ВТО, предложений для внесения изменений в национальное законодательство в соответствие с соглашениями ВТО, а также предложений по присоединению страны к международным конвенциям и соглашениям исходя из опыта стран, недавно вступивших в ВТО.

Он также будет участвовать в разработке предложений по проведению переговорного процесса вступления Узбекистана в ВТО, в частности, организации круглых столов и тематических встреч с членами переговорной группы республики по вопросам проведения встреч и переговоров.