28 сентября в «Узэкспоцентре» прошел заключительный этап традиционной выставки ICTWeek Uzbekistan 2018. Это событие стало одним из крупнейших мероприятий сектора информационно-коммуникационных технологий, которое ежегодно проводится с 2002 года. ICTWeek объединяет как предпринимателей и специалистов в сфере ИКТ, так и простых граждан. В рамках традиционной недели, состоявшейся с 26 по 28 сентября, проходили форумы, встречи на различных уровнях, выставки, конкурсы и множество других интересных событий.





На выставке приняли участие несколько организаций, среди которых была компания Ucell, отметившая в этом году десятилетие своего бренда на рынке Узбекистана. Стенд компании привлек внимание разных посетителей: от школьников и студентов до серьезных предпринимателей. Каждый из них получил подробную информацию о продуктах и услугах мобильного оператора. Среди освещаемых услуг особое внимание уделялось недавно запущенным тарифным линейкам «Настроение», Active, а также Special для индивидуальных предпринимателей. Преимущество данных тарифов заключается в том, что заплатив один раз, абонент получает минуты, SMS и мегабайты интернета на целый месяц.





Кроме этого, в рамках ICTWeek Ucell презентовал музыкальный сервис Zvuk и онлайн-кинотеатр Ucell Kino.

«Музыкальное приложение Zvuk позволяет абонентам компании получать безлимитный доступ к более чем 25 млн музыкальных треков зарубежных и отечественных исполнителей без учета трафика. А с помощью Uсеll Kino также без ограничений можно просматривать кино, сериалы и мультфильмы местного и мирового проката», — отметил представитель Ucell.





На третий день выставки посетители традиционно смогли поучаствовать в конкурсах и получить памятные призы от Ucell. Среди участников конкурсов оказались и те, кто уже много лет посещает стенд Ucell в рамках выставок ICT.

«Об ICTExpo я впервые узнала в 2013 году. Тогда, случайно увидев стенд Ucell, решила поучаствовать в конкурсе и сразу же выиграла смартфон, который до сих пор служит нашей семье: сначала им пользовалась я, а теперь дочка. В том же году я стала абонентом Ucell и по сей день пользуюсь услугами этой компании. С тех пор каждый год посещаю данную выставку, вот уже на протяжении шести лет. В этот раз я привела с собой дочек», — говорит Малика Ахмедова, преподаватель вуза.

Ucell шагает в ногу со временем и поддерживает свой статус высокотехнологичной компании: постоянно работает над выпуском новых видов услуг и приложений, создавая дополнительные удобства для абонентов.

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