Работы над проектом Tashkent City продолжаются более года. Растут ввысь высотные сооружения, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день.

За ходом реализации проекта наблюдает не только президент Узбекистана, но и международные эксперты, готовые дать оценку экономической состоятельности мега-проекта, его эффективности и прозрачности процессов.

Каким будет Бизнес-Сити? Станет ли демонстрационной платформой для зарубежных инвесторов или останется нереализованной мечтой миллионов? Сформируется ли здесь центр притяжения и зарождения бизнес-инициатив, глобальных и долгосрочных решений?

Кто готовил предварительный мастер-план Tashkent City?

Техническое задание для участия в отборе по созданию концепции МДЦ Tashkent City было отправлено ряду архитектурных бюро летом 2017 года. По итогам рассмотрения готовых заданий было выявлено 6 основных претендентов:

DP Architect (Сингапур). Skidmore, Owings and Merrill (США). Tabanlıoğlu Architects (Турция). Global Architectural Development (Турция). Sabri Pasayigit Design Office (Турция). Discover Invest (Узбекистан).

Таким образом, президенту были представлены различные вариации предварительной концепции проекта. В итоге был выбран вариант, подготовленный компанией Tabanlıoğlu Architects. Именно этот план был наименее затратным по времени, так как невозможно устраивать «долгострой» в центре столицы.

После разработки первоначальной концепции, дирекция МДЦ заключила договор на подготовку ПДП (проектно-детальной планировки) проекта с компанией ARUP из Великобритании.

Среди претендентов на подготовку ПДП были такие компании как:

Tabanlıoğlu Architects (Турция). Turner Construction Company (США). ARUP (Англия). Meinhardt Group (Турция).

Когда и как стартовал проект?

Официальная презентация проекта Tashkent City состоялась 9 декабря 2017 года в гостинице Hyatt Regency. На встречу пригласили более 200 представителей бизнеса из Узбекистана и из-за рубежа, финансовых учреждений, членов дипломатического корпуса, отечественных и международных журналистов. Событие стало настоящим трендом и обсуждалось везде: по центральным телевизионным каналам, в печатных и электронных СМИ.

Гостей ознакомили с градостроительным проектом, его целями и содержанием. Рассказали о порядке участия в открытом конкурсе инвесторов, о критериях отбора бизнес-предложений. Озвучили условия и требования, предъявляемые потенциальным инвесторам, роль и функции руководящих органов в данном проекте.

Официальные приглашения для потенциальных инвесторов принять участие в открытом конкурсе рассылались во все посольства Узбекистана в зарубежных странах. Тех, кто выражал заинтересованность, приглашали в Ташкент на презентацию проекта.

Информацию о поиске инвесторов для Tashkent City распространяли также бизнес ориентированные структуры, такие как Торгово-промышленная палата республики.

Кто, как и по каким критериям выбирал инвесторов?

В рамках официальных визитов президента в другие страны также был организован диалог с бизнесменами, которым был представлен проект Tashkent City и предложено принять участие в конкурсном отборе. Почти за полгода было проведено более 200 встреч с отечественными и зарубежными предпринимателями. Среди них были выбраны те, кто готов взять на себя обязательства в короткий 4-летний срок возвести в центре города строения, согласно мастер-плану, подготовленному международной проектной организации ARUP из Великобритании.

Решение о выборе того или иного инвестора принимал административный совет, в состав которого входят премьер-министр Узбекистана, хоким Ташкента и ряд руководителей министерств и ведомств.

Все инвесторы были одобрены административным советом дирекции МДЦ Tashkent City на конкурсной основе.

Кто является инвесторами?

Практически каждому известно, что будет на этой территории: крупнейший бизнес-центр столицы, состоящий из 7 отдельных Лотов и парковой зоны, у каждого из которых свой инвестор. Так кто эти предприниматели, которые вкладывают ресурсы в строительство современного МДЦ?

Это 12 компаний, в числе которых 3 зарубежные:

Hyper Partners GmbH (Германия). Corso Solutions LP (Англия). Bomi Engineering & Construction Co Ltd (Южная Корея).

А также отечественные компании:

ООО Lotus Gaz Investment (бренд Real House). ООО Universal Packing Masters (Murad Buildings). Akfa Dream World. ООО Premium Village. СП ООО Family Group. РС Luxury Apartments и ряд финансовых учреждений.

Графики и сроки

На сегодняшний день все графики по строительству соблюдаются инвесторами в установленном порядке. К примеру, на территории Лота №1 начал свою работу офис продаж, где уже реализуются квартиры на уровне котлована.

Сроки окончания работ у каждого Лота индивидуальные, с ними можно ознакомиться на официальном сайте дирекции МДЦ tcibc.uz

Все новости о Tashkent City, новых технологиях, используемых на стройплощадке, зарубежных специалистах, инвесторах и архитектурных решениях регулярно появляются в отечественных и международных СМИ, на официальном сайте и страничках дирекции МДЦ Tashkent City в социальных сетях.

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