Работы над проектом Tashkent City продолжаются более года. Растут ввысь высотные сооружения, процессы на стройплощадке не останавливаются ни на день.
За ходом реализации проекта наблюдает не только президент Узбекистана, но и международные эксперты, готовые дать оценку экономической состоятельности мега-проекта, его эффективности и прозрачности процессов.
Каким будет Бизнес-Сити? Станет ли демонстрационной платформой для зарубежных инвесторов или останется нереализованной мечтой миллионов? Сформируется ли здесь центр притяжения и зарождения бизнес-инициатив, глобальных и долгосрочных решений?
Кто готовил предварительный мастер-план Tashkent City?
Техническое задание для участия в отборе по созданию концепции МДЦ Tashkent City было отправлено ряду архитектурных бюро летом 2017 года. По итогам рассмотрения готовых заданий было выявлено 6 основных претендентов:
- DP Architect (Сингапур).
- Skidmore, Owings and Merrill (США).
- Tabanlıoğlu Architects (Турция).
- Global Architectural Development (Турция).
- Sabri Pasayigit Design Office (Турция).
- Discover Invest (Узбекистан).
Таким образом, президенту были представлены различные вариации предварительной концепции проекта. В итоге был выбран вариант, подготовленный компанией Tabanlıoğlu Architects. Именно этот план был наименее затратным по времени, так как невозможно устраивать «долгострой» в центре столицы.
После разработки первоначальной концепции, дирекция МДЦ заключила договор на подготовку ПДП (проектно-детальной планировки) проекта с компанией ARUP из Великобритании.
Среди претендентов на подготовку ПДП были такие компании как:
- Tabanlıoğlu Architects (Турция).
- Turner Construction Company (США).
- ARUP (Англия).
- Meinhardt Group (Турция).
Когда и как стартовал проект?
Официальная презентация проекта Tashkent City состоялась 9 декабря 2017 года в гостинице Hyatt Regency. На встречу пригласили более 200 представителей бизнеса из Узбекистана и из-за рубежа, финансовых учреждений, членов дипломатического корпуса, отечественных и международных журналистов. Событие стало настоящим трендом и обсуждалось везде: по центральным телевизионным каналам, в печатных и электронных СМИ.
Гостей ознакомили с градостроительным проектом, его целями и содержанием. Рассказали о порядке участия в открытом конкурсе инвесторов, о критериях отбора бизнес-предложений. Озвучили условия и требования, предъявляемые потенциальным инвесторам, роль и функции руководящих органов в данном проекте.
Официальные приглашения для потенциальных инвесторов принять участие в открытом конкурсе рассылались во все посольства Узбекистана в зарубежных странах. Тех, кто выражал заинтересованность, приглашали в Ташкент на презентацию проекта.
Информацию о поиске инвесторов для Tashkent City распространяли также бизнес ориентированные структуры, такие как Торгово-промышленная палата республики.
Кто, как и по каким критериям выбирал инвесторов?
В рамках официальных визитов президента в другие страны также был организован диалог с бизнесменами, которым был представлен проект Tashkent City и предложено принять участие в конкурсном отборе. Почти за полгода было проведено более 200 встреч с отечественными и зарубежными предпринимателями. Среди них были выбраны те, кто готов взять на себя обязательства в короткий 4-летний срок возвести в центре города строения, согласно мастер-плану, подготовленному международной проектной организации ARUP из Великобритании.
Решение о выборе того или иного инвестора принимал административный совет, в состав которого входят премьер-министр Узбекистана, хоким Ташкента и ряд руководителей министерств и ведомств.
Все инвесторы были одобрены административным советом дирекции МДЦ Tashkent City на конкурсной основе.
Кто является инвесторами?
Практически каждому известно, что будет на этой территории: крупнейший бизнес-центр столицы, состоящий из 7 отдельных Лотов и парковой зоны, у каждого из которых свой инвестор. Так кто эти предприниматели, которые вкладывают ресурсы в строительство современного МДЦ?
Это 12 компаний, в числе которых 3 зарубежные:
- Hyper Partners GmbH (Германия).
- Corso Solutions LP (Англия).
- Bomi Engineering & Construction Co Ltd (Южная Корея).
А также отечественные компании:
- ООО Lotus Gaz Investment (бренд Real House).
- ООО Universal Packing Masters (Murad Buildings).
- Akfa Dream World.
- ООО Premium Village.
- СП ООО Family Group.
- РС Luxury Apartments и ряд финансовых учреждений.
Графики и сроки
На сегодняшний день все графики по строительству соблюдаются инвесторами в установленном порядке. К примеру, на территории Лота №1 начал свою работу офис продаж, где уже реализуются квартиры на уровне котлована.
Сроки окончания работ у каждого Лота индивидуальные, с ними можно ознакомиться на официальном сайте дирекции МДЦ tcibc.uz
Все новости о Tashkent City, новых технологиях, используемых на стройплощадке, зарубежных специалистах, инвесторах и архитектурных решениях регулярно появляются в отечественных и международных СМИ, на официальном сайте и страничках дирекции МДЦ Tashkent City в социальных сетях.
Instagram: @tashkentcityofficial
Facebook: fb.com/tashkentcityibc
На правах рекламы.