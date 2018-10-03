Махмуджон Рустамович Болтабаев постановлением правительства от 1 октября назначен ректором Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерстве физкультуры и спорта.

С августа обязанности ректора временно исполнял проректор по учебной работе Комилжон Дехканович Ярашев.

Махмуджон Болтабаев (1969 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) в 1993 году. Доктор экономических наук.

Ранее работал заведующим департамента Кабинета Министров, ректором ТГЭУ и генеральным директором Агентства по науке и технологиям.