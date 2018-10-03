Тарифы на газ и электроэнергию для физических лиц могут быть повышены на 10%. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщили заместитель председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Одил Темиров и председатель правления компании «Узтрансгаз» Шарифжон Турсунов.

Отвечая на вопрос о планируемом повышении цен на энергоресурсы, Одил Темуров сказал, что в настоящее время совместно с Министерством экономики и Министерством финансов обсуждается вопрос повышения стоимости 1 кубометра природного газа для населения с 289,7 до 320 сумов (10%), для предприятий отраслей экономики («Узкимёсаноат», «Узбекэнерго» и другие) — до 600 сумов.

«Говоря об экономии, мы не только имеем в виду население, но и сбережение при производстве и распределение ресурсов. В системе „Узбекэнерго“ и „Узбекнефтегаза“ есть потери при добыче и доставке. Конечно, нам предстоит сделать многое в этом направлении. Модернизация газотранспортной системы, компрессоров позволит доставить газ в самые отдаленные регионы. Будет стабильный газ, особенно в зимнее время, когда у „Узбекэнерго“ случаются большие потери», — сказал он.

Представитель «Узбекэнерго», общаясь с корреспондентом «Газеты.uz», сообщил, что стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии предлагается увеличить с 228,6 сумов до 250 сумов (9,4%) для физических и 470 сумов для юридических лиц.

Шарифжон Турсунов.



Председатель правления компании «Узтрансгаз» Шарифжон Турсунов заявил, что если не изменить тарифы на газ, может случиться кризис в энергетической или другой сфере.

«Мы должны экономить энергоресурсы. За счет чего? Будут предоставляться льготы малообеспеченным семьям, которые потребляют мало ресурсов, а для тех, кто потребляет много, должен быть другой тариф. Это пока обсуждается. Мы должны вынести это на общественное обсуждение. Мы должны пойти этим путем, другого способа экономии нет. Во всем мире так. В сотовых компаниях то же самое», — отметил он.

По его словам, Узбекистан пока не готов к дифференцированным тарифам из-за отсутствия специальных счетчиков. «Когда мы их установим, счетчик будет сам автоматически считать нужный тариф. Люди сами с этим не могут справиться», — пояснил Шарифжон Турсунов.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» глава «Узстрангаза» подтвердил, что цены на газ планируется поднять на 10% для населения и более чем на 50% — для предприятий.

Ранее «Узнефтепродукт», «Узбекнефтегаз» и «Узбекэнерго» объяснили причины пересмотра тарифной политики и растущих издержках при производстве электроэнергии, газа и бензина.