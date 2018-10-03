Частное предприятие International Paper уже более 10 лет занимается производством санитарно-гигиенических изделий в Узбекистане. Туалетная бумага, бумажные салфетки и кухонные полотенца — вся эта продукция компании хорошо известна на местном рынке. В настоящее время International Paper является ведущим производителем бумажной санитарно-гигиенической продукции, обеспечивая рынок не только готовыми изделиями, но и являясь основным поставщиком полуфабрикатов для изготовления подобных изделий.





Производимая бумага — основа для выпуска санитарно-гигиенических товаров — успешно конкурирует с зарубежными производителями не только в Узбекистане, но и в ближнем зарубежье. Компания поставляет свою продукцию в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан и Афганистан, а доля ее экспорта в общем объеме реализации доходит до 80%. К тому же планируется экспорт продукции в Россию и страны Ближнего Востока.

С начала года компания начала широкую модернизация производства. Объем инвестиций составит порядка 10 млн долларов США. International Paper приобрела современные упаковочные машины производства итальянских компаний Tissue Machinery Company SpA (ТМС) и CPS Company Srl, оборудование для конвертинга немецкой компании Serv-o-tec GmbH и других предприятий, которые являются ведущими производителями в своей отрасли.

В этом компании помогли действующие в республике банки, такие как АО «КДБ Банк Узбекистан» и АКБ «Узпромстройбанк». За счет заемных средств приобретается новая современная бумагоделательная машина ведущего производителя из КНР совместно с итальянской компанией. Также эта машина покупается и за счет лизинга, предоставляемого компанией «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.», с которой International Paper плодотворно сотрудничает уже долгие годы.





Новая машина, работающая по принципу «кресчен-формер» производит до 60 тонн высококачественной санитарно-гигиенической продукции в сутки, а в год получается более 20 тысяч тонн.

Введение в эксплуатацию нового аппарата планируется в конце 2019 года. Это позволит компании не только увеличить объем, но и расширить ассортимент производимой продукции. Это произойдет за счет возможности более гибкого планирования производства, так как в настоящее время производство загружено заказами на 100%.





Также эта машина позволит использовать в производстве хлопковую целлюлозу, что еще значительно увеличит ассортимент выпускаемой продукции. Санитарно-гигиеническая бумага, которую производит данный аппарат, является основой для широкого спектра бумажной продукции. Увеличивая реализацию такой бумаги на внутреннем рынке, компания способствует созданию новых предприятий, которые будут заниматься производством такой продукции, как туалетная бумага, бумажные салфетки и так далее.

В свою очередь, создание новых предприятий и увеличение производства существующих позволяет увеличить количество работников, занятых на этих предприятиях. То есть модернизируя свое предприятие, компания одновременно помогает увеличению занятости населения.





Все эти достижения тесно связаны с реформами, проводимыми в Узбекистане, и были осуществлены International Paper в последние годы. Без этих реформ развитие предприятия было бы очень медленным и долгим. Компании понадобилось гораздо больше времени для достижения такого уровня. Благодаря экономическим и общественным реформам в целом, развитие Узбекистана получило мощное ускорение во всех сферах жизни и это обстоятельство позволяет International Paper с оптимизмом смотреть в будущее.

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