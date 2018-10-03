По итогам проверки филиала GM Uzbekistan в Питнаке Хорезмской области за систематические недочеты и ошибки в работе уволен ряд сотрудников филиала, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Произведены новые назначения, в частности, Назаров Дилшодбек Сапарбаевич назначен начальником секции закупки отдела закупки и локализации. Начальником секции транспортного обслуживания стал Хусаинбеков Уткирбек Раджаббаевич. Курбанбаев Расулбек Азатович назначен менеджером центральной отгрузочной площадки.

Еще ряд сотрудников переведен на новую должность.

Ранее председатель правления компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков в интервью «Газете.uz» рассказал, что в сфере автопрома «нет очень многих нужных специалистов», особенно в инженерии. Он отметил, что одна из его задач — «оздоровить отрасль и влить новую кровь».