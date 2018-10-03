2 октября делегация Узбекистана во главе с министром народного образования Шерзодом Шерматовым, находящаяся в Вашингтоне с рабочим визитом, провела переговоры с министром образования США Элизабет Дэвос, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе открытии общеобразовательных школ с преподаванием всех дисциплин на английском языке.

Американская сторона выразила готовность на первых этапах оказать содействие в налаживании системы онлайн-подготовки преподавателей и в последующем совместно с профильными университетами США разработать специализированные программы.

Обсуждались также способы улучшения управления учебным процессом, внедрение в систему образования информационных технологий, материальное стимулирование и социальную поддержку преподавателей, а также модели финансирования школьного образования.

По итогам переговоров стороны договорились сотрудничать в вопросах внедрения передового опыта США в систему школьного образования в Узбекистане.