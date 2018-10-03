29 декабря 2017 года вышло постановление президента Республики Узбекистан «О создании дополнительных условий по дальнейшему развитию частных медицинских организаций». В соответствии с ним 27−28 сентября представители многопрофильного медицинского центра Akfa Medline посетили город Инчхон для проведения переговоров с руководством одного из ведущих университетов Южной Кореи — медицинского вуза Гачон.





В ходе встречи стороны детально обсудили деятельность университета в Ташкенте. По итогам переговоров между медицинским центром Akfa Medline и университетом Гачон было подписано двустороннее соглашение. Согласно документу установлено, что вуз начнет функционировать с 2019—2020 учебного года, все занятия будут проходить на английском языке. Срок обучения — 6 лет.

25 мая делегация во главе с вице-президентом госпиталя Гиль при университете Гачон Myung Xi Chung уже посещала Akfa Medline. В Ташкенте стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, согласно которому корейские партнеры пообещали предоставить помощь в оснащении нового учебного заведения всеми необходимыми учебниками и программами.





Лидирующие позиции клиники Гиль в Азии подтверждаются впечатляющими цифрами. Развитая сеть медицинских учреждений состоит из пяти больниц, шести специализированных центров и двух научно-исследовательских институтов. Основательница и действующий директор системы клиник, 86-летняя Ли Гиль Ё, не намерена останавливаться на достигнутом. А это значит, что качество услуг будет неустанно повышаться.





Сегодня при университете Гачон имеется:

30 отделений медицинского центра;

2647 сотрудников (245 из них — врачи высшей квалификации);

1364 койки для стационарных больных.

Ежегодно в стационаре клиники лечится более 1 млн пациентов. Амбулаторную помощь получают 400 тысяч человек. Неотложная помощь оказывается 90 тысячам больных, а количество операций превышает 25 тысяч.

На правах рекламы.