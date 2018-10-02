Сенат Олий Мажлиса в ходе 16-го пленарного заседания в минувший четверг одобрил 100-процентную предоплату за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), а также механизм взыскивания излишне уплаченной пенсии, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По озвученным сенаторами данным, дебиторская задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в Узбекистане превышает 278 млрд сумов, из них 227 млрд сумов приходится на долю населения и 50,6 млрд сумов — юридических лиц. Самая большая задолженность зафиксирована у жителей Ташкента — свыше 55 млрд сумов, в Ташкентской области — 46 млрд сумов, в Наманганской — 30 млрд сумов. Долги за электроэнергию составляют более 2 трлн сумов, из которых 1,5 трлн приходится на долю физических лиц.

Сенаторы одобрили закон о внесении изменений и дополнений в статью 134 Жилищного кодекса (срок оплаты расходов по содержанию имущества в многоквартирном доме и внесение обязательных платежей за коммунальные услуги), предусмотренные указом президента от 16 ноября 2017 года «О мерах по кардинальному совершенствованию платежной дисциплины в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения».

Теперь собственники, наниматели, арендаторы помещений в государственном и частном жилищных фондах обязаны осуществлять 100-процентную предоплату за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения (канализации). В случае невнесения полной предоплаты в их отношении могут применяться меры вплоть до полного отключения от систем водоснабжения и водоотведения.

Сенаторы также одобрили закон о внесении новой нормы в статью 65 закона о государственном пенсионном обеспечении граждан (удержание из пенсий), согласно которой в случае несогласия пенсионера с решением районного (городского) отдела Пенсионного фонда об удержании излишне выплаченной суммы пенсий выявленная задолженность взыскивается в судебном порядке. Дата выявления не должна превышать трех лет.

Пенсионеры обращаются в разные инстанции из-за ошибок при удержании излишне выплаченной суммы. В 2017 году внебюджетным Пенсионным фондом в 903 случаях было удержано почти 3 млрд сумов, на основании судебных решений денежные средства возвращены пенсионерам, было отмечено на заседании.