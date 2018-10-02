Иман Каримова, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова и дочь Гульнары Каримовой, прибыла в Лондон. Об этом она сообщила в Instagram. В Лондоне проживает ее брат Ислам.

В своем аккаунте в соцсети Иман Каримова опубликовала фотографии из вагона лондонского метро и с лекции в LSE (London School of Economics), а до этого делилась снимком посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон от 29 сентября. В ответах пользователям она написала, что уехала на учебу и скоро вернется.





Ранее Иман Каримова разместила снимок посадочного талона на рейс Ташкент-Лондон на 28 сентября, сопроводив его комментариями о том, что не смогла вылететь из-за проверки ее багажа и электронных устройств. Позже появилось фото с подписью «Made it» («Получилось»).

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила «Газете.uz» отъезд Иман Каримовой. «Никаких официальных препятствий к этому не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре не подтвердили сообщение о том, что Гульнара Каримова находится дома, отметив, что она «отбывает наказание в установленном порядке».

Последний раз Иман Каримова появилась на публике 31 августа 2017 года, когда вместе с тетей Лолой Каримовой-Тилляевой возлагала цветы к памятнику Исламу Каримову в Ташкенте.

В июле прошлого года Генпрокуратура сообщала, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам оценивалась в 3,7 трлн сумов.