Полнометражный художественный фильм будет создан в увековечение имен узбекистанцев, участвовавших в борьбе против фашизма, сообщило издание «Народное слово» со ссылкой на генерального директора Национального агентства «Узбеккино» Фурката Зокирова.

Фильм, съемки которого планируются в Нидерландах, Узбекистане, России и Германии, входит в проект, посвященный 101 узбекскому воину-пленнику голландского концентрационного лагеря Амерсфорт.

Проект появился после того, как Анвар Иргашев и Юлия Медведовская, написавшие книгу «Сто один» о трагической судьбе воинов, мужественно прошедших муки в концлагере Амерсфорт, взялись при поддержке Национального агентства «Узбеккино» и посольства Узбекистана в странах Бенилюкс найти новые данные об узбекистанцах.

О проекте рассказано подробнее на заседании Международного пресс-клуба с участием делегации нидерландского фонда «Советское поле славы» во главе с исследователем и писателем Ремко Рейдингом.

«Двадцать лет назад я узнал, что в Голландии в советском военном кладбище похоронены 865 неизвестных солдат, среди которых 101 узбекский узник, — рассказал Ремко Рейдинг. — Стал искать свидетелей и собирать материалы по архивам. Выяснил, что 101 бойца взяли в плен под Смоленском в первые недели после вторжения Германии на территорию Советского Союза и отправили в оккупированную нацистами Голландию для пропагандистских целей. Фашисты хотели заснять на кинокамеру, как голодные азиаты начнут драться за еду. Но каково их было разочарование, что брошенный хлеб через ограждение с колючей проволокой пленные поделили между собой поровну».

Архивные данные, изученные Ремко Рейдингом, стали основой для написанной им книги «Дитя поля Славы».

По его словам, каждую весну сотни голландцев собираются в лесу рядом с городом Амерсфорт, где зажигают свечи в память о 101 солдате, которые были расстреляны на этом месте нацистами.

Основная миссия делегации — найти родственников 101 бойца. Для этого ученый изучает архивные данные в Карши, Бухаре, Самарканде и Чирчике. В этом деле ему содействуют представители Союза молодежи Узбекистана.

Как ожидается, 101 герою войны против фашизма будет установлен памятник в Узбекистане.