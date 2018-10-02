3 октября в панельной дискуссии «Лаборатории бизнеса» специалисты по информационным технологиям и предприниматели обсудят, какими могут быть последствия перебоев в работе социальных сетей для бизнеса.

Какой ущерб могут понести местные компании в случае нестабильной работы Facebook и других социальных сетей? Что ожидать вследствие возможных сбоев? Как развивать бизнес, чтобы минимизировать риски от таких обстоятельств?

Спикеры:

Алишер Юсупов — руководитель Brand.uz и основатель Startup Mix;

Ботир Арифджанов — основатель Paynet и основатель LeBazar;

Лазиз Адхамов — основатель контакт-центра TOP-contact;

Лилия Николенко — руководитель Facebook-группы «Потребитель.уз».

Встреча пройдет c 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero TechnoPlaza (ориентиры: korzinka.uz «Авиатор», заправка «ЛУКОЙЛ»). Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию.