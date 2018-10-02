Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, руководитель одноименной студии, во вторник провел встречу с представителями хокимията Ташкента и экспертами общественного совета при администрации города. Как сообщила пресс-служба хокимията, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере городского планирования, архитектуры и дизайна.

Руководитель проектов компании Алина Баженова рассказала о направлениях, в которых Студия Артемия Лебедева наиболее ярко проявила себя в городах России и СНГ. Среди работ студии — логотипы городов, городская навигация, оформление навигации в метро, городского пассажирского транспорта, парков и массовых мероприятий, малые архитектурные формы и многие другие.

«Особый интерес представляет обширный опыт Студии Лебедева в разработке туристических логотипов и оформлении городов, который может быть использован для повышения туристической привлекательности культурно-исторических мест Узбекистана. Одним из приоритетных направлений возможного сотрудничества является оформление городского пассажирского транспорта», — отметили в пресс-службе.





Студия Лебедева высказала намерение участвовать в конкурсе на создание логотипа Ташкента, а также готовность разработать предложения и рекомендации по приоритетным темам, озвученным общественным советом и хокимиятом.

Отметим, что недавно в Москве была делегация хокимията Ташкента, в том числе представители общественного совета и УБДД ГУВД, которая встречалась с Артемием Лебедевым.

В ходе рабочей поездки в Узбекистан Артемий Лебедев планирует встретиться с бизнесменами столицы и посетить Хиву.