Теннисистка из России 24-летняя Маргарита Гаспарян выиграла титул чемпионки турнира Tashkent Open, прошедшего 24−29 сентября в Ташкенте.





В финале соревнований 299-я ракетка мира обыграла 17-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову, занимающую 132-е место в мировом рейтинге, за 1 час 1 минуту — 6/2, 6/1. Для Гаспарян, которая 2016−2017 годах перенесла три операции, это первый титул с 2015 года и второй в карьере.





На момент победы в Ташкенте она занимает 299-е место в мировой рейтинге, но по итогам турнира войдет в топ-150. Победа на Tashkent Open принесла Гаспарян 43 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков.





В парном разряде победу одержали Ольга Данилович из Сербии и Тамара Зиданшек из Словакии. В финале интернациональный дуэт обыграл румынскую пару в лице Ирины-Камелии Бегу и Ралуки Олару со счетом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут.









Титул на Tashkent Open стал для Данилович и Зиданшек первым в карьере в парном разряде. Они получили 12,3 тысяч долларов призовых и 280 рейтинговых очков.



