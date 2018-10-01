Футбольная школа Junior, ставшая в этом году официальным партнером испанского клуба «Барселона» в Узбекистане, постоянно развивается и открывает новые горизонты для своих учеников, заключая все новые соглашения о сотрудничестве.

Именно поэтому в преддверии праздника Дня учителей и наставников в целях оказания содействия развитию детского спорта, воспитания здорового и гармонично развитого поколения было подписано соглашение о сотрудничестве между филиалом Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Ташкенте и филиалом российской детской футбольной школы Junior. В рамках этого соглашения планируется проведение ряда совместных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в Узбекистане.





Исполнительный директор филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Ташкенте Абдулла Магрупов отмечает: «Дети — это наше будущее, и мы должны делать все для их развития».

Развитие детского спорта — это одна из приоритетных задач для республики. Ведь именно он играет важную роль для поддержания здоровья подрастающего организма. Поэтому каждый родитель рано или поздно задумывается о том, в какую спортивную секцию отдать своего ребенка. Так почему же стоит выбрать футбол? Как показывает практика, дети, занимающиеся футболом, болеют гораздо меньше своих сверстников и превосходят их в развитии. Также они в целом являются более целеустремленными и раньше проявляют свои лидерские качества.





В чем заключается главный секрет футбольной школы Junior? В особом подходе к детям и процессу обучения в целом. Тренеры школы прививают детям любовь и интерес к занятиям спортом с самого раннего детства. Безусловно, важной составляющей успеха Junior является не имеющая аналогов программа подготовки и специально подготовленный тренерский состав.

Футбольная школа Junior — это одна большая и очень дружная семья, и это футбол, который нравится детям.

Получить подробную информацию об обучении в Junior и записаться на бесплатное первое занятие можно по телефону: (+998) 90−935−50−07

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