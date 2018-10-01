Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 октября провел в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о развитии сотрудничества двух стран в разных сферах, сообщила пресс-служба президента.

Ранее во дворце президента Индии «Раштрапати Бхаван» прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева, где его приветствовали президент Рам Натх Ковинд и Нарендра Моди.





На переговорах обсуждены новые возможности сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, высоких технологиях, медицине, фармацевтике, туризме и других областях. Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что для Узбекистана важны опыт и технологии Индии, одной из ведущих экономик мира, занимающей передовые позиции в сферах высоких технологий, здравоохранения, услуг и других.

По итогам переговоров подписано 20 документов в сферах научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

Кроме того, подписаны соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой (президент начал визит в Индию с этого города), а также организации в Узбекистане свободной фармацевтической зоны с участием индийских инвестиций.





Узбекистан придает приоритетное значение отношениям с Индией, и прошедшие переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества, сказал на пресс-брифинге Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что стороны договорились довести товарооборот между двумя странами до 1 млрд долларов (в 2017 году эта цифра составила 323,6 млн долларов, в первом полугодии 2018 года — 134,7 млн).

Днем ранее Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями крупных индийских компаний.

28 сентября в Дели состоялся Индийско-узбекской бизнес-форум, на котором был создан Деловой совет между Индией и Узбекистаном. Как отметил на форуме посол Узбекистана в Индии Фарход Арзиев, совет планирует вести работу по взаимному снижению таможенных тарифов и по реализации масштабных проектов в свободных экономических зонах.

Ожидается, что совет станет платформой для обсуждения и реализации потенциальных инвестиционных проектов в разных областях и будет способствовать развитию транспортного сообщения и расширению транзитных коридоров между Узбекистаном и Индией.