Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль на этапе Кубке мира, прошедший 29−30 сентября в Париже.





Узбекистанка показала лучший результат в опорном прыжке — 14,250. «Серебро» завоевала канадка Элизабет Блэк (14,200), «бронзу» — словенка Тьяса Кисселеф (13,600).

На Азиатских играх в Индонезии 43-летняя спортсменка завоевала серебряную награду в опорном прыжке.

Оксана Чусовитина — единственная в мире гимнастка, принимавшая участие в 7 летних Олимпиадах (1992−2016), что позволило ей попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Она планирует выступить на Играх в Токио-2020, когда ей исполнится 45 лет. «Мечтаю попасть на Игры в Токио, а дальше будем смотреть», — заявляла гимнастка.

Чусовитина — первая в истории вида спорта действующая спортсменка, введенная в международный Зал Славы спортивной гимнастики.

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