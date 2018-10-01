Французский певец Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни. Шансонье ушел из жизни в своем доме на юге Франции, сообщило РИА Новости.

Телекомпания CNN и журнал Time признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. За свою 70-летнюю карьеру он продал 100 миллионов дисков, написал 1200 песен, сыграл 80 ролей в кино, выпустил 294 альбома и дал более 1000 концертов почти в 100 странах, включая Узбекистан.

Азнавур удостоился многих национальных наград, в том числе звания Национальный герой Армении, был офицером французского Ордена Почетного легиона, носил почетное звание Рыцарь Канады.

Он также был награжден «золотым львом» Венецианского кинофестиваля в 1971 году и почетной премией «Сезар» и почетным призом Каннского фестиваля. В 2017 году Азнавур получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.