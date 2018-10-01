Путь в мир знаний каждого человека начинается со школы. Там ученики начинают постигать тайны вселенной, учатся читать и писать, знакомятся с цифрами. Именно там впервые учителя зажигают светоч знаний, а дети начинают понимать окружающий удивительный мир и происходящие в нем явления.

Сердце каждого наполнено огромной благодарностью за то, что педагоги делятся с каждым из своих учеников своими знаниями и опытом, передают мудрость, превращают их в гармонично и всесторонне развитых личностей. Их терпение, любовь, понимание и преданность своему делу воистину безгранично.





Artel искренне рада поздравить педагогов с Днем учителя и наставника. Компания желает чтобы свет, который преподаватели вкладывают в сердца своих учеников, зажигал звезды и ярко освещал их жизненный путь. Профессия преподавателя никогда не утратит своей значимости и всегда будет в почете. Ведь за каждым значимым ученым, деятелем и хорошим человеком стоит не менее великий учитель и наставник. В Узбекистане с каждым годом уделяется все больше внимания образованию и преподавателям, активно проводятся реформы, позволяющие создавать оптимальные условия для обучения и образования, укрепляются материально-технические базы образовательных учреждений, внедрение в учебный процесс современных технологий.

«Заверяю вас, что и впредь в центре внимания нашего государства и общества будет находиться достойное стимулирование вашего нелегкого и вместе с тем почетного труда во имя достижения важнейших для нас целей — построения новой, свободной и благополучной жизни, дальнейшего развития нашего родного Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

На пути образования и воспитания молодежи, формирования ее мировоззрения, духовности, а также расширения кругозора важнейшую роль играет именно преподаватель. Так пусть же его старания всегда приносят плоды, а труд дарит лишь радость и удовлетворение. Компания Artel желает всем учителям и наставникам здоровья, терпения, любви и искренней благодарности за их великий труд.

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