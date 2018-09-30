30 сентября в жилом доме №11 по улице Табибий в Яшнабадском районе Ташкента произошел пожар. Огонь перекинулся на соседний дом №13, сообщила пресс-служба ГУВД.





Сообщение о возгорании поступило в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД в 11:55. Боевой расчет огнеборцев прибыл на место происшествия в течение 7 минут. В 12:30 огонь удалось локализовать, а в 12:50 — полностью ликвидировать, отмечается в сообщении.

В результате пожара сгорели навесы во дворах домов, пострадали хозяйственные постройки и частично жилые помещения. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.