Заместитель хокима Чустского района по вопросам сельского и водного хозяйства Шарафутдин Юсупжонов задержан при получении взятки в размере 1800 долларов, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».
Житель Чустского района обратился к Юсупжонову (1979 г. р.) с просьбой о выделении 5,3 га земли для создания садоводческого фермерского хозяйства. В ответ замхокима потребовал у него 2000 долларов.
Операция по задержанию подозреваемого проводилась сотрудниками Наманганского областного управления Службы государственной безопасности совместно с областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки), проводятся следственные мероприятия.
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Андрей М07
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