Боксер из Узбекистана Элнур «Нур» Абдураимов (1−0, 1 КО) одержал досрочную победу в дебютном профессиональном поединке в американском штате Калифорния.

24-летний чемпион Азии-2017 выступил против 30-летнего американца Аарона Джамеля Холлиса (4−8, 2 КО). Узбекистанец действовал первым номером и постоянно оказывал давление, а после серии ударов Абдураимова судья решил остановить бой на 1:44 минуте первого раунда.

Уроженец Сурхандарьинской области Баходир Джалолов во втором поединке в Нью-Йорке нокаутировал мексиканца Эдуардо Вителу (3−3, 1 КО) на 30-й секунде первого раунда.



